العثور على 129 مهاجرا بينهم أطفال مكدسين داخل شاحنة في المكسيك

تم العثور على 129 مهاجرًا في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، وفقًا للمعهد الوطني للهجرة في المكسيك.

وتعد غالبية المهاجرين، الذين تم اكتشافهم يوم الجمعة، هم من غواتيمالا، وبين الأشخاص الذين تم العثور عليهم، يوجد بالغون و19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.

يتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، في حين سيتم دراسة حالة الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك.

وتم القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين، وفقا لوسائل إعلام مكسيكية.

أخطر طرق الهجرة غير الشرعية حول العالم

في وقت سابق في شهر مايو/أيار الماضي، تم اكتشاف 175 مهاجرًا في ولاية تشياباس جنوب غربي المكسيك، وكان معظمهم من أمريكا الوسطى.

وفي شهر مارس/آذار، تم إيقاف 300 شخص آخر في نقطة تفتيش في فيراكروز.