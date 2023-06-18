رسميا… موسيماني مديرا فنيا لنادي الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده الرسمي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
وقال نادي الوحدة الإماراتي في بيان إنه “أتم إجراءات التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق الأول”.
وأعرب مجلس الإدارة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره.
📰: بيان رسمي | بيستو موسيماني
تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيستو موسيماني “جنوب أفريقيا 🇿🇦”، وذلك لقيادة الفريق الأول فنياً.#WHDFC@TheRealPitso pic.twitter.com/WO1I7DGAq8
— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) June 17, 2023
وكان موسيماني هو المدير الفني للنادي الأهلي، قبل رحيله وتوليه مسؤولية أهلي جدة السعودي.
وحقق موسيماني العديد من الألقاب مع الأهلي المصري في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا مرتين، كما نجح في الصعود مع أهلي جدة لدوري المحترفين السعودي.
يذكر أن إدارة نادي الوحدة كانت قد أقالت المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ، بعدما فشل في قيادة الفريق إلى لقب الدوري الإماراتي (أدنوك للمحترفين) الموسم الماضي، واكتفائه باحتلال المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي شباب أهلي دبي حامل اللقب.
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