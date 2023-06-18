رسميا… موسيماني مديرا فنيا لنادي الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده الرسمي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال نادي الوحدة الإماراتي في بيان إنه “أتم إجراءات التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق الأول”.

وأعرب مجلس الإدارة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره.

📰: بيان رسمي | بيستو موسيماني تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيستو موسيماني “جنوب أفريقيا 🇿🇦”، وذلك لقيادة الفريق الأول فنياً.#WHDFC@TheRealPitso pic.twitter.com/WO1I7DGAq8 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) June 17, 2023

وكان موسيماني هو المدير الفني للنادي الأهلي، قبل رحيله وتوليه مسؤولية أهلي جدة السعودي.

وحقق موسيماني العديد من الألقاب مع الأهلي المصري في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا مرتين، كما نجح في الصعود مع أهلي جدة لدوري المحترفين السعودي.