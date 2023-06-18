بلينكن يصل إلى الصين في زيارة نادرة لمسؤول أمريكي… فيديو

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة ‏تستغرق يومين، والتي تأتي بعد أن تأجلت 4 أشهر، بسبب واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية ‏بمزاعم التجسس.‏

ونشرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، مقطعا مصورا للحظة وصول بلينكن إلى بكين، وأشارت إلى أنه سيلتقي هناك مع كبار المسؤولين الصينيين، لمناقشة العلاقات الأمريكية الصينية.

وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، هي الأولى لمسؤول أمريكي بارز إلى الصين، منذ ما يقرب 5 سنوات.

#Breaking: US Secretary of State Antony Blinken has arrived in Beijing, embarking on a two-day visit to China where he will meet with senior Chinese officials to discuss the US-China relations. pic.twitter.com/k4HoO8MrmD — Global Times (@globaltimesnews) June 18, 2023

وفي حديثه في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل مغادرته إلى الصين، قال أنتوني بلينكن إنه سيسعى إلى “إدارة علاقتنا بمسؤولية”، من خلال إيجاد طرق لتجنب المفاهيم الخاطئة وسوء التقدير بين البلدين.

وأضاف أن “المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة لضمان عدم انحراف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع”.

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بينما شدد وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضي، أن بكين ستحرص خلال زيارة بلينكن، على حماية مصالحها بحزم.