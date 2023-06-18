قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى… فيديو

تم نشر لقطات لتدمير دبابة “ليوبارد” ومركبة مشاة قتالية من طراز “برادلي” باستخدام قذيفة عالية الدقة “كراسنوبول”.

وهكذا، في “مجموعة” من أشرطة فيديو، تظهر الدبابات الألمانية المحطمة وعربات قتال المشاة الأمريكية. هذه هي الحالة الأولى لاستخدام قذيفة مدفعية موجهة ضدها تم تصويرها، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

في السابق، تم تصوير ليوبارد وبرادلي تنفجران بالألغام، أو صاروخ مضاد للدبابات أو طائرات مسيرة انتحارية.

القذيفة الموجهة من عيار 152 ملم أو 155 ملم “كراسنوبول” مصممة لتدمير الأهداف المدرعة والمنشآت العسكرية من الطلقة الأولى.