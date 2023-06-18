الخارجية الصينية: إذا اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن فسيكون بسبب الاستفزازات الأمريكية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الأحد، أنه في حال اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن، فستكون الاستفزازات الأمريكية هي السبب الرئيسي

وقالت تشون ينغ، تعليقًا على مقال نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، حول أنشطة استفزازية مزعومة يقوم بها الجيش الصيني، إنه في حال اندلع صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، فسيكون سببه أنشطة الجيش الأمريكي بالقرب من الأراضي الصينية.

وأضافت هوا تشون ينغ عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن “الصين تعتقد أن طياريها وقائدي سفنها الشجعان يمكنهم إبعاد القوات الأمريكية عن سواحلها بمناورات محفوفة بالمخاطر، لكن القوات الأمريكية لن يروق لها ما سيحدث إذا ذهبت بعيدا”.

وتابعت، قائلة: “بالنسبة للعديد من القراء الصينيين، يعتبر هذا المقال ابتزازا، وقد يحتاج المؤلف والمحرر إلى دروس في التاريخ والجغرافيا”.

1⃣If unexpected military conflict were to arise between China and the U.S., it would not be caused by China taking provocative moves of sending military vessels and jets to LA or anywhere off the coast of California. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) June 17, 2023

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية نشرت مقالا بعنوان “من الأفضل للصين الاستماع إلى ما سيقوله بلينكن”، عشية زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، اليوم الأحد.

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