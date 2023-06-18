"تم تدمير الكثير"…إعلام أمريكي يدرك حقيقة غير سارة حول القوات الأوكرانية

سيكون من الصعب على القوات المسلحة الأوكرانية اختراق خط الدفاع الأول الروسي، لأن الأوكرانيين فقدوا كمية هائلة من المعدات الرئيسية، وفقًا لصحيفة أمريكية.

يقول المقال: “يقاتل الروس في مواقع معدة جيدًا وقد جمعوا كمية كافية من ذخيرة المدفعية، علاوة على ذلك، لديهم الكثير من الطائرات المسيرة”.

لم يحقق الهجوم الأوكراني، الذي توقعه المؤيدون الغربيون، سوى القليل من النجاح الكبير لكييف، على الرغم من أنه مستمر منذ أسبوعين حتى الآن، حيث يصعب على الأوكرانيين اختراق خطوط الدفاع الروسية، المحمية “ببحر من الألغام” وبالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.

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يقول محللون عسكريون: “إنه أمر صعب حقًا. لقد تم تدمير الكثير من المعدات الأوكرانية المصممة لاختراق الدفاع، لذا فإن المرور بكل هذه الألغام سيكون تحديًا حقيقيًا. وهذا هو الخط الأول من التحصينات”.