بوتين: زالوجني قد يكون خارج أوكرانيا

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين العسكريين، على سؤال حول مصير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بالقول إنه قد يكون خارج أوكرانيا، ونشر الصحفي بافيل زاروبين لقطات من الحدث على قناته على تلغرام.

قال بوتين: “حسنًا ، يجب أن تسأله (زالوجني). لكن لهذا تحتاج إلى التحول إلى لغة أجنبية. يبدو لي أنه في الخارج. لكن قد أكون مخطئًا”.

هكذا أجاب بوتين عن سؤال أحد المراسلين الحربيين، الذي قال إن الحاضرين يعتقدون أن الرئيس يعرف مكان وجود القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مصدر لـ”سبوتنيك”: إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية

منذ فترة، توقف زالوجني عن الظهور علنا ​​بعد سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الروسي على بعض المنشآت العسكرية في أوكرانيا.

وقال ممثل مجموعة القرصنة “جوكر دونيتسك” لوكالة “سبوتنيك”، في 21 مايو/أيار، نقلاً عن مصادره في القوات المسلحة الأوكرانية، إن القائد العسكري خضع لعدة عمليات جراحية معقدة ويمكن أن يترك منصبه لأسباب صحية.