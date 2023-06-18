استخدم طاقم المروحية كا-52، بعد الكشف عن تحركات ناقلات الجند المدرعة للمسلحين الأوكرانيين، الصواريخ الموجهة. ونتيجة الضربة، تم تدمير عربتين مصفحتين.

وفي وقت سابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “الغرب” العقيد سيرغي زيبنسكي، إن طائرات هجومية من طراز سو-25 ومروحيات كا-52 ومي-28 شنت 8 ضربات صاروخية على محور كوبيانسك، وعلى حشود القوى العاملة والأسلحة والمعدات من اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر الأوكراني واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل. بالإضافة إلى ذلك، ضرب الجنود الروس من راجمات تورنادو-إس وحدات من نفس اللواء الميكانيكي الرابع عشر المنفصل في منطقة ستارافيروفكي.