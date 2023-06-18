شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات… فيديو

وقالت الوزارة في بيان: “قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بزيارة الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يعالجون في المركز الوطني للبحوث الطبية للتكنولوجيات الطبية العالية – المستشفى العسكري المركزي “فيشنفسكي”، ومنحهم ميداليات وأوسمة”.

وأشار شويغو إلى أن جميع الحاصلين على ميداليات قد أدوا واجبهم العسكري على النحو المناسب، وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.