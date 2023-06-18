شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات… فيديو

زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يتلقون العلاج في مستشفى “فيشنفسكي”، ومنحهم أوسمة وميداليات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: “قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بزيارة الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يعالجون في المركز الوطني للبحوث الطبية للتكنولوجيات الطبية العالية – المستشفى العسكري المركزي “فيشنفسكي”، ومنحهم ميداليات وأوسمة”.
وأشار شويغو إلى أن جميع الحاصلين على ميداليات قد أدوا واجبهم العسكري على النحو المناسب، وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.
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