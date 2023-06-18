أبراموفيتش لا يريد تحويل الأموال من بيع تشيلسي إلى أوكرانيا

لم يوقع المالك السابق لنادي “تشيلسي” الإنجليزي، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اتفاقًا بشأن تحويل الأموال من بيع نادي كرة القدم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة غربية.

يشار إلى أن أبراموفيتش يريد تحويل جزء من الأموال إلى المصابين من روسيا. تعارض حكومة المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ذلك. تأمل وزارة الخارجية البريطانية أن يتم تحويل الأموال إلى أوكرانيا قبل الشتاء، بحسب “ديلي ميل”.

أبراموفيتش هو صاحب نادي تشيلسي الإنجليزي منذ صيف 2003. في أوائل مارس/آذار 2022، أعلن رجل أعمال روسي أنه طرح النادي للبيع بسبب العقوبات بسبب الأحداث في أوكرانيا. تم إغلاق صفقة نقل تشيلسي إلى الأمريكي تود بويلي رسميًا في نهاية مايو/أيار. تحت قيادة أبراموفيتش، أصبح النادي اللندني بطل إنجلترا خمس مرات، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات وفاز بكأس الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين لكل منهما.

رسميا… تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي من أبراموفيتش إلى مالك جديد

وكان قد أعلن نادي تشيلسي، في وقت سابق، عن انتقال ملكية النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.