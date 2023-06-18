بوتين: السلطات تحفز الصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية تحفز، اليوم، الصناعة العسكرية لتطوير طائرات مسيرة.

طلب الصحفي يفغيني بودوبني، خلال محادثة بين الرئيس والمراسلين العسكريين، والتي عرضت مقتطفاتها على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، المزيد من الحوافز للصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة.

أجاب بوتين: “نحن نفعل ذلك”.

وتستخدم روسيا الطائرات المسيرة بنشاط في العملية العسكرية، فهي تساعد المدفعية في ضرب الأهداف بدقة، ويمكنها ضرب الهدف وتدميره، كما أنها تبحث عن الهدف وترسل إحدائياته وتلتقط فيديو صور حجم الأضرار الأوكرانية.

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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).