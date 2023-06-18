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بعد فشل "ليوبارد"… دبابات "تشالنجر" تظهر بالقرب من الجبهة لأول مرة… فيديو

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
نشر على الإنترنت مقطع فيديو لدبابات تشالنجر البريطانية التي رصدت بالقرب من خط المواجهة لأول مرة.

تُظهر اللقطات كيف تتحرك دبابة بالقرب من الهياكل الدفاعية، ربما في منطقة ساحة التدريب في الخطوط الأمامية. ويعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستخدامها في هجوم مضاد بعد فشل دبابات ليوبارد الألمانية، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.
يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت مجموعة من دبابات تشالنجر إلى كييف، في أوائل مايو/أيار. كما أرسلت لهم أكثر من ألف قذيفة لها، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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