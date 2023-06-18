سالدو يوجه الأنظار نحو تحرير مدينة خيرسون

صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن فرصة تحرير مركز المقاطعة (مدينة خيرسون) من القوات الأوكرانية واردة، بينما وصفها بأنها “مهمة صعبة”.

وكتب سالدو عبر قناته على “تلغرام”: “اليوم، للمرة الرابعة خلال القرنين ونصف القرن الماضيين، أصبحت خيرسون مرة أخرى نقطة رئيسية في تاريخ جنوب روسيا، مركز النضال من أجل نوفوروسيا (روسيا الجديدة).

نحن نواجه مهمة صعبة، ألا وهي انتزاع المدينة من أيدي أولئك الذين لا يستحقون تراثها، الدخلاء خدمة أعداء البشرية، اليوم لدينا كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

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وأشار سالدو بمناسبة الذكرى الـ 245 لتأسيس المدينة إلى أن “الإمبراطورة كاترين الثانية أعطت الأمير غريغوري بوتيومكين مرسومًا رمزيًا بشأن بناء المدينة في 18 يونيو/ حزيران 1778”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحدـ أنه “على محور خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع “إم 777” أمريكي الصنع، ومدفع “مستا بي” وآخر من طراز “غياتسينت”.