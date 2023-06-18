المدفعية الروسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور زابوروجيه… فيديو

دمرت وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع الأوكرانيين على محور زابوروجيه في منطقة العملية الخاصة.

ونشرت وزارة الدفاع، لقطات للضربات الدقيقة المُنفّذة.

ومن بين المعدات التي دُمرت دبابات وعربات قتال مشاة وناقلات جند مصفحة. تم ضبط إطلاق النار والسيطرة على إصابة الأهداف من قبل مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الأحد، تدمير مرابض المدفعية الأوكرانية ومراكز تجمع القوى العسكرية العاملة في أوكرانية في 237 نقطة.