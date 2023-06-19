السيسي: وقف الاقتتال في السودان بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي أولويات يجب تنفيذها

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن بلاده “تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي في السودان”.

وشدد السيسي، خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار ووفد مرافق له، على “دعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه”، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد أن “وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها”.

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وأضاف البيان أن “السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين”.

من جهته، أشاد مالك عقار بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر”، معربا عن “تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية”.

واتفق طرفا الصراع الدامي في السودان، على إيقاف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، وفقا لبيان سعودي أمريكي مشترك.

وأضاف البيان “اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان”.

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