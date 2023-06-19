السفارة المصرية في اليونان تنشر أسماء 43 ناجيا من حادث غرق قارب المهاجرين

نشرت السفارة المصرية لدى اليونان أسماء الناجين المصريين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن السفارة المصرية في اليونان قولها إن نشر أسماء الناجين يأتي في إطار جهود السفارة لمتابعة تداعيات حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي وقع قبالة السواحل اليونانية.

السفارة المصرية في أثينا تنشر قائمة بأسماء 43 ناجيًا من حادث غرق قارب المهاجرين قبالة شواطئ اليونان، وفقا لما ورد إليها من السلطات اليونانية. pic.twitter.com/EDRDG0O1CS — نافذة مصر (@EgyptWindowN) June 17, 2023

وأعلن خفر السواحل اليوناني، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية.

وذكرت صحيفة “سكاي” اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه “لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية”.

مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل اليونان

وأوضحت أن “قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص”، فيما قال خفر السواحل اليوناني إنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.