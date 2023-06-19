ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 35 قتيلا

أبلغ رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية إلى 35 قتيلا.

سيمفيروبول – سبوتنيك. وأوضح ألكسيينكو، عبر قناته على “تلغرام”: “للأسف، ارتفع عدد القتلى إلى 35 شخصًا”.

وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، سابقا أنه تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من المناطق التي غمرتها المياه في المقاطعة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وفي ليلة 6 حزيران/ يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة “كاخوفسكايا” لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دٌمر الجزء العلوي من المحطة، لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن أحد أهداف قصف نظام كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

بوتين لأردوغان: تفجير محطة كاخوفسكايا “عمل بربري”

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدمير المحطة الكهرومائية بالعمل الهمجي من قبل نظام كييف، مشيرا إلى الآثار البيئية الكارثية والإنسانية واسعة النطاق بسبب هذا العمل.