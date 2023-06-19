إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية

يعتقد خبير عسكري بولندي لم يذكر اسمه، أن أوكرانيا وبولندا يمكنهما الحصول على مجموعة كبيرة من دبابات “ميركافا” الإسرائيلية التي تم إيقاف تشغيلها.

وبحسب بوابة “واللا”، يمكن لإسرائيل أن تبدأ مفاوضات بشأن توريد دباباتها بضغط من واشنطن. ويعتقد الخبير البولندي أن المركبات المدرعة يمكن أن تكون متجهة إلى بولندا وأوكرانيا.

وأكد مصدر من دوائر السلطات الإسرائيلية إجراء مفاوضات مع دولتين من أوروبا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن صفقة.

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في وقت سابق، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الدولة تتفاوض بشأن توريد أكثر من 200 من الجيل الثاني والثالث من “ميركافا” مع دولتين، تقع إحداهما في قارة أوروبا.

كما أكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العميد في الاحتياط يائير كولاس، في وقت سابق في مقابلة مع مجلة “كالكاليست” الاقتصادية، أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين، واحدة منها في أوروبا.