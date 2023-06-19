الدفاع الروسية: قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسك

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” الروسية ، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم على محور جنوب دونيتسك.

وقال تشيجوف، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “على محور جنوب دونيتسك كبدت وحدات تابعة لتجمع قوات “فوستوك”، بدعم من المدفعية والطيران، العدو خسائر فادحة أثناء محاولتها الهجوم، وتم إحباط هجومين للعدو في منطقة نوفودونيتسك مع تدمير دبابة وعدة عربات قتالية مدرعة، والقضاء على أكثر من نصف عناصره المهاجمة. وعلى محور المركز السكني روفنوبول، تم صد هجومين للعدو، مع تدمير العديد من الآليات المدرعة والأفراد”.

إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات “ميركافا” الإسرائيلية

وأضاف: “على محور زابوروجيه، تم إحباط عملية استطلاع قتالية للعدو في منطقة تشاريفنوجو، وبنيران مدفعية الجيش الروسي تم القضاء على العناصر المعادية المشاركة في العملية. في مناطق جنوب نوفودانيلوفكا وجنوب مالايا توكماتشكا، شن العدو هجومه على شكل موجات بقوات تصل إلى كتيبة بدعم من المعدات الثقيلة. لكن وحداتنا تصدت له بدعم من المدفعية والطيران، وأحبطت الهجوم”.