الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة للمخابرات الأوكرانية تنظيم هجمات إرهابية ضد قيادة زابوروجيه

أوقف جهاز الأlن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لتنظيم هجمات إرهابية ضد قادة إدارة منطقة زابوروجيه.
وقال جهاز الأمن في بيان: “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد رؤساء الإدارة العسكرية – المدنية في مقاطعة زابوروجيه، وضباط إنفاذ القانون الروسي”.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا متواطئا مع المخابرات الأوكرانية… فيديو
7 يونيو, 07:35 GMT
وأضاف أنه تم تحديد هوية موظف في المخابرات الأوكرانية، الذي أشرف على أنشطة المتواطئين الذين جندهم من بين سكان مقاطعة زابوروجيه. كما تم تلقي معلومات شاملة بشأن العمليات التي نفذتها مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والتعرف على المنفذ المباشر، واعتقال شريكه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم، و تم تحديد قنوات الاتصال السرية وطرق التمويل.
وأشار البيان إلى أنه تم فتح قضايا ضد الشريك بموجب مادة تتعلق بهجوم إرهابي، وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة وبيعها بصورة غير مشروعة.
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