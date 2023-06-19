الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة للمخابرات الأوكرانية تنظيم هجمات إرهابية ضد قيادة زابوروجيه

وقال جهاز الأمن في بيان: “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد رؤساء الإدارة العسكرية – المدنية في مقاطعة زابوروجيه، وضباط إنفاذ القانون الروسي”.

وأضاف أنه تم تحديد هوية موظف في المخابرات الأوكرانية، الذي أشرف على أنشطة المتواطئين الذين جندهم من بين سكان مقاطعة زابوروجيه. كما تم تلقي معلومات شاملة بشأن العمليات التي نفذتها مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والتعرف على المنفذ المباشر، واعتقال شريكه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم، و تم تحديد قنوات الاتصال السرية وطرق التمويل.