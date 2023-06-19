قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما

أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، اليوم الاثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما اعتبارا من اليوم.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: “انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها، اليوم الاثنين”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن “هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين”.

قطر تدعو إلى تشكيل آليات بناءة للحوار بين إيران ودول الخليج

وفي منتصف عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر بشكل كامل، متهمة إياها بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية وتقربها لإيران، وهو ما نفته الدوحة.