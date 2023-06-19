سالدو: إعادة العمل في محطة كاخوفسكايا يبدأ عند إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن إعادة العمل في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية قد يبدأ عندما يتم إبعاد القوات المسلحة الأوكرانية إلى مسافة آمنة بما فيه الكفاية، ولكن حتى الآن لا توجد خطط محددة في هذا الصدد.
موسكو – سبوتنيك. وقال سالدو، في حديث لوكالة” سبوتنيك”: “بالطبع، بعد تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أو حتى قبل ذلك عندما نبعد العدو إلى مسافة آمنة، سنبدأ بإعادة العمل في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ولا توجد طريقة أخرى كون البيئة والاقتصاد في الضفة اليسرى من منطقة خيرسون وشمال شبه جزيرة القرم مرتبطة بها كثيرًا”.
انحسار المياه قريبا بشكل كامل في مقاطعة خيرسون بعد كارثة محطة “كاخوفسكايا”
14 يونيو, 12:47 GMT
وتابع قائلا: “هذه مسألة جوهرية، لكن من الواضح أن الخطط والمشاريع المحددة ستوضع لاحقا”.
وفي ليلة 6 يونيو/ حزيران الجاري، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة “كاخوفسكايا” لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دُمر الجزء العلوي من المحطة، فيما لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك