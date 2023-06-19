سالدو: إعادة العمل في محطة كاخوفسكايا يبدأ عند إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة

موسكو – سبوتنيك. وقال سالدو، في حديث لوكالة” سبوتنيك”: “بالطبع، بعد تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أو حتى قبل ذلك عندما نبعد العدو إلى مسافة آمنة، سنبدأ بإعادة العمل في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ولا توجد طريقة أخرى كون البيئة والاقتصاد في الضفة اليسرى من منطقة خيرسون وشمال شبه جزيرة القرم مرتبطة بها كثيرًا”.