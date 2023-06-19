الصحة: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل، و12 إصابة في مستشفى جنين الحكومي، إلى جانب إصابة خطيرة في مستشفى الرازي، وحالتي وفاة و16 إصابة في مستشفى ابن سينا.