الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سقوط إصابات بين قواته أثناء اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “في وقت سابق من صباح اليوم، عمل جنود من الشرطة العسكرية في دائرة الرقابة الداخلية والقوات الخاصة على اعتقال مطلوبين في مدينة جنين”.
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07:00 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، حيث تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم بعبوات ناسفة، ما دفعها للاستعانة بمروحية تابعة لسلاح الجو قامت بقصف منطقة في جنين، للمساعدة في إخلاء الجرحى الإسرائيليين.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه “أثناء مغادرة القوات أصيبت عربة عسكرية بقنبلة وأصيبت بأضرار. فيما لا يزال تبادل إطلاق النيران مستمرا”.
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