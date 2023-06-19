فرقاطة "غروشكوف" وسفينة "بيجما" الروسيتان تنقذان 68 شخصا في البحر المتوسط

ونوه البيان إلى أنه “أثناء إبحارها إلى ميناء طرطوس في الجزء الجنوبي من بحر إيجه، كانت الفرقاطة “أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف” أول من تلقى إشارة استغاثة من يخت نوع “أفالون” التي كانت تبحر تحت علمي ألمانيا واليونان، وبعد ذلك غيرت السفن الروسية مسارها وبدأت على الفور الانتقال إلى منطقة الكارثة”.