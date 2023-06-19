مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي "نريد حقوقنا"… فيديو وصور

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وشارك في التظاهرة ناشطون حقوقيون وعاملات منزليات من مختلف الجنسيات، رافعين لافتات تطالب بالعدالة وتقدير عملهم، ورددوا شعارات باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية تطالب بالعدالة وتضهد التمييز والعنصرية.

وقالت سلمى صقر، وهي من حركة مناهضة العنصرية لـ”سبوتنيك”، إن “المسيرة هي بمناسبة اليوم العالمي للعاملات المنزليات، وهذه المسيرة كانت تقام سنويا قبل أزمة كورونا، وحاولنا في السنوات الماضية إقامة المسيرة إلا أن الظروف لم تساعدنا، هذه السنة قررنا العودة إلى الشارع لأن ظروف العاملات المنزليات انتقلت من سيء إلى أسوء، ويجب أن نوضح أن حقوق العاملات ليست بطلب أو منة من أحاب العمل بل هي حق لأنهم عمال وبشر”.

© Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا”

مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai

وأوضحت سلمى أن “وضع العاملات ما قبل الأزمة كان سيء وجاءت الأزمة لتزيد من معاناتهم، بل ليتطور وضعهم إلى مزري فيما يخص ظروف العمل والمعيشة”، وأضافت أن “العاملات المنزليات لا يشملهم قانون العمل ولا يوجد حد أدنى للأجور ولا يوجد قانون يلزم أصحاب العمل بأجور محددة، وهذا ما زاد من معاناتهم”.

تشرح ليلي، وهي عاملة منزلية من بنغلادش، وتعمل في لبنان منذ 15 عاما، المصاعب التي تواجهها، وتقول:

“إننا لا نشعر بالراحة، هاجرنا من بلادنا من أجل العمل والأجور، إلا أننا اصدمنا ببعض الناس الذين يعتقدون أننا لسنا من البشر، ولا فرق لديهم إن لم نحصل على حقنا في الراحة والطعام والأجور، في حين أنه من حقنا أن نحترم ونعامل بإنسانية لأننا لسنا بعبيد، ونحن أيضا نشعر بالتعب والعطش والجوع كباقي البشر، ونريد أيضا أن نحصل على وقت للراحة وللتواصل مع عائلاتنا وأن تبقى جوازات سفرنا معنا، وكل ما نطالب به هو العمل وأجور لائقة واحترام من أصحاب العمل”.

© Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا”

مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai

ما قبل الأزمة الاقتصادية، كان يُقدر عدد العاملات المنزليات في لبنان بأكثر من 200 ألف، أما اليوم وبحسب تقديرات وزارة العمل اللبنانية، فقد انخفض العدد إلى 60 ألفا.

وألقت الناشطة ميا علاوي، من حركة مناهضة العنصرية، كلمة المسيرة جاء فيها: “نجتمع هنا في يومنا العالمي، نحن، العاملات المنزليات المهاجرات، لتقدير وتكريم قيمة عملنا المتجاهل في جميع أنحاء العالم، وننتهز الفرصة للتصدي للتحديات التي نواجهها في سبيل الدفاع عن كرامتنا وحقوقنا”.

وأضافت: “خلف الأبواب المغلقة تُستَنزَف أجسادنا ونفسياتنا، ولكننا نقوم بمسؤوليتنا بجد واهتمام، ويمر هذا دون وجود أي أطر تنظيمية، حقوقية، مادية أو معنوية”.

© Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 1 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 2 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 3 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 4 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 5 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 6 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 7 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 8 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 9 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 10 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 11 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 12 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 1 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 2 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 3 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 4 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 5 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 6 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 7 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 8 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 9 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 10 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 11 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا” 12 /12 © Sputnik . abedal kader albai مسيرة في بيروت بمناسبة يوم العاملات المنزليات العالمي “نريد حقوقنا”

وتابعت: “اليوم نقول، لقد حان الوقت ليَعترف العالم بمساهمتنا الهائلة ويقدر الدور الذي لا غنى عنه، والذي نلعبه خلف تلك الأبواب، فنحن نعامل كسلعة يتم التداول بنا والتخلص منا عند انتهاء الصلاحية، ونرى كمّا لا يُعقَل من الانتهاكات بحقنا كبشر قبل أن نكون عاملات، ومن هنا يأتي واجبنا في تحدي هذا النظام وممارساته المهينة، حان الوقت لقوانين وأنظمة شاملة تحمي حقوق العاملات المنزليات وتنصفهم، لنا الحق بمعاملة عادلة، لنا الحق بأجور لائقة، لنا الحق بظروف عمل آمنة، فلا استغلال ولا اضطهاد ولا للممارسات غير العادلة”.

وأكدت ميا في الكلمة: “اليوم مؤتَمَنين لتشكيل قوة عمالية ضاغطة، لنرفع الصوت معًا، لحقوقنا وكرامتنا ضد التمييز والإستهتار والتحيز الذي يعيق اندماجنا في المجتمع، للحصول على فرص متكافئة، للاعتراف بأهمية عملنا”.