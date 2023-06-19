بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين

وقال بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية: “تلتزم الولايات المتحدة بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن، وهي أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب باردة جديدة، ولا تسعى لتغيير النظام في الصين، وأن تحالفاتها ليست موجهة ضد الصين”.