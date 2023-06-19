بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين.
وقال بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية: “تلتزم الولايات المتحدة بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن، وهي أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب باردة جديدة، ولا تسعى لتغيير النظام في الصين، وأن تحالفاتها ليست موجهة ضد الصين”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ “ضربة معاكسة” بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ”هجوم مضاد”.. فيديو
10:21 GMT
وأضاف بلينكن أن “الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في نزاع مع الصين”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ملتزمة بجدول الأعمال الذي تم وضعه من قبل الرئيسين الأمريكي والصيني، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في بالي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك