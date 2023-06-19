قائد القوات الخاصة التابعة لـ"أخمات" يتوقع فترة انتهاء "الهجوم المضاد" الأوكراني

يعتقد أبتي علاء الدينوف، مساعد الرئيس الشيشاني وقائد القوات الخاصة “أخمات”، أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يستمر شهرًا ونصف الشهر، وفق توقعه.

قال علاء الدينوف، على قناة “روسيا1” التلفزيونية: “أعتقد أن ذلك قد يستمر لمدة شهر ونصف، تقريبًا. حتى آخر أوكرانيا. وبعد ذلك، على الأرجح، سوف يسير تقدم قواتنا في اتجاه كييف ببطء”.

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ووفقا له، فإن الغرب “يدفع” كييف حتى النهاية، بحيث تُظهر القوات الأوكرانية على الأقل بعض النتائج.