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قمر صناعي إيراني يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي و"البقيع" من الفضاء… فيديو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
سجل القمر الصناعي الإيراني “خيام” مشاهد دقيقة من الفضاء ظهر فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال موسم الحج.

ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، المشاهد في صفحتها على “تويتر”، مع تعليق جاء فيه أن “وكالة الفضاء الإيرانية نشرت صورا من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر “خيام” الصناعي الإيراني أخيرا، على بُعد 500 كيلومتر من الأرض”.
وتُظهر المشاهد تفاصيل دقيقة جدا للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، وقام القمر بتقريب بعض النقاط لتوضيحها فوق المسجد.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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