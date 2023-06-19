قمر صناعي إيراني يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي و"البقيع" من الفضاء… فيديو

سجل القمر الصناعي الإيراني “خيام” مشاهد دقيقة من الفضاء ظهر فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال موسم الحج.
ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، المشاهد في صفحتها على “تويتر”، مع تعليق جاء فيه أن “وكالة الفضاء الإيرانية نشرت صورا من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر “خيام” الصناعي الإيراني أخيرا، على بُعد 500 كيلومتر من الأرض”.
المسجد النبوي ومقبرة البقيع من منظر قمر ‘خيّام’ الصناعي الإيراني
بالتزامن مع موسم الحج، نشرت وكالة الفضاء الإيرانية صور من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر ‘خيام’ الصناعي الإيراني مؤخرا على بُعد 500 كيلومتر من الأرض pic.twitter.com/CWl4gyuFZ6
— وكالة تسنيم الدولية للأنباء🇮🇷 (@Tasnim_Arabic) June 19, 2023
وتُظهر المشاهد تفاصيل دقيقة جدا للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي، وقام القمر بتقريب بعض النقاط لتوضيحها فوق المسجد.
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