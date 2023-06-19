قمر صناعي إيراني يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي و"البقيع" من الفضاء… فيديو

ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، المشاهد في صفحتها على “تويتر”، مع تعليق جاء فيه أن “وكالة الفضاء الإيرانية نشرت صورا من المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التقطها قمر “خيام” الصناعي الإيراني أخيرا، على بُعد 500 كيلومتر من الأرض”.