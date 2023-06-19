لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية والكشف عن مصير طاقمها… فيديو

انتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.
وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع “كوبرا” تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين، حسبما ذكره موقع تلفزيون “المملكة”.
وبيّن المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.
وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين بعدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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