لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية والكشف عن مصير طاقمها… فيديو

وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع “كوبرا” تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين، حسبما ذكره موقع تلفزيون “المملكة”.