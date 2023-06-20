حزب ألماني يطالب بحل "الاتحاد الأوروبي" وإنشاء بديل اقتصادي

طالب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني بحل الاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية كبديل عنه.

ونقلت الصحف الألمانية عن وثيقة تتضمن مشروع برنامج الحزب الذي سيطرح قبل الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي، جاء فيها: “إن صبرنا تجاه الاتحاد الأوروبي قد نفد”، وتابع: “لذلك نسعى إلى حل منظم للاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية أوروبية جديدة وفق المصالح، أي (إنشاء) اتحاد الأمم الأوروبية بدلا منه”.

وبرأي أصحاب المشروع، فقد تخلى الاتحاد الأوروبي ونخبته حول العالم، منذ وقت طويل عن الأفكار الأصلية لمؤسسي المجتمع الأوروبي، وحولوا الاتحاد الأوروبي إلى “هيكل غير ديمقراطي يجذب العنف وتديره البيروقراطية الخارجة عن السيطرة”.

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وبحسب الصحف الألمانية، يحاول حزب “البديل من أجل ألمانيا” العمل على حل البرلمان الأوروبي ومواجهة القيود المقبلة على السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي.

ويرى الحزب أن القرار حول انضمام ألمانيا إلى مجموعة أوروبية جديدة سيتم تأسيسها بدلا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتم اتخاذه على أساس نتائج الاستفتاء العام.

ونوهت صحيفة “واليت” الألمانية إلى أن مشروع برنامج الحزب قد يتم التصويت عليه في مؤتمر الحزب في مدينة ماغديبورغ في نهاية يوليو/ تموز المقبل.

وتؤكد استطلاعات الرأي العام الحديثة في ألمانيا أن شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” قد نمت إلى أقصى حد منذ تأسيسه، وتشير إلى أن 20% من الناخبين الألمان جاهزون للتصويت لصالح هذا الحزب، أي أكثر بمقدار 1% من مؤشرات الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، بحسب نتائج استطلاع للرأي العام التي نشرها معهد “YouGov” في وقت سابق.

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