صرح جندي من القوات المسلحة الأوكرانية تم أسره قبل أيام للصحفيين أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم “بشكل غير منطقي” معدات الناتو أثناء الهجوم، وهذا أحد أسباب فقدان المركبات العسكرية.
وأردف الأسير الأوكراني لوكالة “سبوتنيك”: “حسنًا، فقط قم برمي الدبابات فوق الميدان هذه ليست لعبة عالم الدبابات”.
وتابع: “لقد رأيت استخدامًا غير منطقي للآليات، مع علمهم (القادة) أن الصواريخ المضادة للدبابات تعمل في هذه المنطقة وهناك بالفعل دبابات ليوبارد وعربات برادلي الأمريكية وسيارات مدرعة أوكرانية، حيث أصبحت في غضون ثلاث ثوان هدفا للصواريخ الروسية المضادة للدروع”.
وقال أسير أوكراني آخر للصحفيين إنه “بسبب الهجوم الفاشل على مواقع القوات المسلحة الروسية، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ترسل وحدات ليست معدة لمثل هذه المهام للهجوم”.
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وتابع قائلا: “بشكل عام، نحن لواء ميكانيكي منفصل، أي أننا كتيبة مشاة، مهمتنا هي الحصول على موطئ قدم والتمترس، أي ليس للاقتحام، هناك كتائب هجومية لهذا الغرض، وقد بدأوا في استخدامنا كلواء هجوم في نفس الوقت الذي نمسك فيه الخط، وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف: “اقتحام! (أمر) اقتحام إلى الأمام، هذا كل شيء، قيل لنا أننا سنحافظ على خط دفاعنا، كما يليق بكتيبة مشاة، ولكن منذ أن تعثر الهجوم كما فهمت، قرروا إقحام أي أحد تبقى”.
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