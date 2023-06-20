أسرى أوكرانيون يروون التخبط العسكري الأوكراني مع فشل الهجوم المضاد

وتابع قائلا: “بشكل عام، نحن لواء ميكانيكي منفصل، أي أننا كتيبة مشاة، مهمتنا هي الحصول على موطئ قدم والتمترس، أي ليس للاقتحام، هناك كتائب هجومية لهذا الغرض، وقد بدأوا في استخدامنا كلواء هجوم في نفس الوقت الذي نمسك فيه الخط، وهو أمر غير مقبول”.