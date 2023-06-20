صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن السلطات الحالية في كييف حولت “الروسوفوبيا” منذ فترة طويلة إلى سلعة، ولا تخفي أن هدفها ليس انتصاراً على روسيا بل مكاسب شخصية.

موسكو- سبوتنيك. وقال ناريشكين، في مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، إن “الحكام الحاليين لأوكرانيا، لسوء حظ الشعب الأوكراني، أناس هزليون وعديمو الضمير، لقد حولوا منذ فترة طويلة الروسوفوبيا” (رهاب روسيا) إلى سلعة، ولا يخفون أن هدفهم ليس انتصاراً طوباويًا على روسيا، بل الحصول على مكاسب شخصية”.

وأضاف أن “ليس كل ممثلي المؤسسة الأوكرانية وأجهزة الدولة على استعداد، كما يقال، لـ “تمجيد مملكة الطاعون” والمشاركة في تدمير دولتهم، والعديد من المسؤولين والسياسيين لا يدعمون نظام كييف ولا يرون مستقبلاً لأوكرانيا في ظل الحفاظ على المسار الحالي”.

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وقال ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، متفقتان على تحويل أوكرانيا إلى ما يشبه “الثقب الأسود” في أوروبا، حتى لو كان ذلك فقط من أجل منع تقاربها مع روسيا.

وجاءت تصريحات ناريشكين في مقابلة أجراها مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية، بيّن فيها أن أمريكا وبريطانيا “موافقتان حتى على تحويل أوكرانيا إلى” ثقب أسود” في أوروبا، فقط لمنع تقاربها مع روسيا”.