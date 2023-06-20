روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 29 حزيران/ يونيو، بشأن مسألة إمداد كييف بالأسلحة.

موسكو – سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على قناته في “تلغرام”: “طلبنا اليوم عقد اجتماع في 29 يونيو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية”.

وقال بوليانسكي، في 16 يونيو، إن روسيا ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب أنابيب “التيار الشمالي”، مؤكدًا أن الأمر لم يغلق.

وأضاف: “المسألة التحقيقية بالنسبة لنا لم تغلق، وسنعود إليها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب إذا لم تتغير الأوضاع”.

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ووفقًا لقوله، فإن هذا الموضوع مزعج بشكل متوقع بالنسبة للغرب، ويبدو أنهم يشعرون بالتوتر عند الرد على استفسارات روسيا.