الخارجية السعودية: استئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر يعزز العمل الخليجي المشترك

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، “باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لاتفاق العلا”.

وأشادت وزارة الخارجية السعودية، “بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة”، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.

#وزارة_الخارجية: المملكة ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لاتفاق العلا.https://t.co/8YfJuA9nMT#واس_عام pic.twitter.com/ymrlpZ7ssg — واس العام (@SPAregions) June 19, 2023

وأعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، في وقت سابق اليوم، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما اعتبارا من اليوم.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: “انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها، اليوم”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن “هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين”.

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وفي منتصف عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر بشكل كامل، متهمة إياها بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية وتقربها لإيران، وهو ما نفته الدوحة.