مروحية روسية تنقذ نظيرتها بإتقان بعد ترحيلها جوا… فيديو

أخبر ممثل شركة “ألروسا” للطيران وكالة “سبوتنيك” أن مروحية من طراز “مي 26” أنجزت عملية ترحيل ناجحة لمروحية “مي 8” هبطت اضطراريا قرب مدينة ياكوتسك.
وفي 17 يونيو/ حزيران، هبطت المروحية من طراز “مي 8” اضطراريًا على بعد 90 كيلومترًا من ياكوتسك، وكان على متنها 21 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، ولم تكن هناك إصابات أولية، حيث تم نقل جميع الركاب إلى مطار ياكوتسك.
وبحسب المحققين، فقد هبطت الطائرة المروحية بسبب عطل فني، وبحسب شركة طيران “ألروسا” المالكة للمروحية، فإن الهيكل غير متضرر.
وقالت الشركة: “تم تسليم المروحية من طراز مي -8 إلى ياكوتسك على متن طائراتنا من طراز مي -26، وسارت عملية النقل على ما يرام”.
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