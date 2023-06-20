مروحية روسية تنقذ نظيرتها بإتقان بعد ترحيلها جوا… فيديو

وفي 17 يونيو/ حزيران، هبطت المروحية من طراز “مي 8” اضطراريًا على بعد 90 كيلومترًا من ياكوتسك، وكان على متنها 21 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، ولم تكن هناك إصابات أولية، حيث تم نقل جميع الركاب إلى مطار ياكوتسك.