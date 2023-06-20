مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

القدس – سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الشاب زكريا محمد الزعول (20 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان”.

وكان الزغول قد أصيب بجروح حرجة خلال مواجهات محدودة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي، في المدخل الشرقي لبلدة حوسان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

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