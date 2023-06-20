الخارجية الأوكرانية: لن تكفينا الأسلحة حتى ينتهي النزاع بغض النظر عما يتم تقديمه لنا

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنه لن يكون لديهم أسلحة كافية، بغض النظر عما يتم تقديمه لهم، حتى ينتهي النزاع.
موسكو- سبوتنيك. وقال كوليبا في تصريحات تلفزيونية: “عندما ننتصر، سأقول: كان هناك ما يكفي من الأسلحة. حتى تلك اللحظة، لن يكون أي شيء كافيا بالنسبة لي، بغض النظر عن مقدار ما يقدمونه، لن يكون ذلك كافيا، لأنه إذا لم يكن هناك نصر، فهذا يعني أن المساعدات لم تكن كافية”.
ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية الآن بحاجة إلى قذائف مدفعية وعربات مصفحة للهجوم.
وأضاف: “هذا ما تحتاجه قواتنا بشدة من أجل الهجوم المضاد”.
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف
أمس, 17:27 GMT
وفي حديثه عن التوقعات من قمة “الناتو”، أشار إلى أن كييف بحاجة إلى خطوة حقيقية نحو العضوية في الحلف.
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