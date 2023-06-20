الخارجية الأوكرانية: لن تكفينا الأسلحة حتى ينتهي النزاع بغض النظر عما يتم تقديمه لنا

موسكو- سبوتنيك. وقال كوليبا في تصريحات تلفزيونية: “عندما ننتصر، سأقول: كان هناك ما يكفي من الأسلحة. حتى تلك اللحظة، لن يكون أي شيء كافيا بالنسبة لي، بغض النظر عن مقدار ما يقدمونه، لن يكون ذلك كافيا، لأنه إذا لم يكن هناك نصر، فهذا يعني أن المساعدات لم تكن كافية”.