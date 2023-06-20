ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب هجرة قبالة سواحل اليونان لـ 81 شخصا

أثنيا – سبوتنيك. وذكر خفر السواحل في بيان، بأنه” خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (مكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان”.

وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر، يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نُقلوا إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.