ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب هجرة قبالة سواحل اليونان لـ 81 شخصا

أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث أخرى قرب حطام قارب الصيد الذي كان يقل مئات المهاجرين، وغرق الأربعاء الماضي، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 81 شخصا .
أثنيا – سبوتنيك. وذكر خفر السواحل في بيان، بأنه” خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (مكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان”.
كما أفاد خفر السواحل بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .
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18 يونيو, 18:38 GMT
وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر، يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نُقلوا إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.
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