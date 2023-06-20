ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" المتوسطة المدى لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض – جو المتوسطة ​​المدى، من طراز “سامب – تي” الفرنسي – الإيطالي، لافتا إلى أن كييف باتت تستعمله.

باريس – سبوتنيك وقال ماكرون، في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي: “يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب – تي الفرنسي – الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا”.

وكانت باريس قد أعلنت، في مطلع فبراير/ شباط الماضي، أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام “باتريوت” الأمريكي.

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