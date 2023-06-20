ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" المتوسطة المدى لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض – جو المتوسطة المدى، من طراز “سامب – تي” الفرنسي – الإيطالي، لافتا إلى أن كييف باتت تستعمله.
باريس – سبوتنيك وقال ماكرون، في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي: “يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب – تي الفرنسي – الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا”.
وكانت باريس قد أعلنت، في مطلع فبراير/ شباط الماضي، أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام “باتريوت” الأمريكي.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:44 GMT
وتتضمن منظومة “سامب تي” رادارا وقاذفات مسلحة بثمانية صواريخ “أستر”، بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنها نشرت في وقت سابق في رومانيا، بينما باريس قد أعلنت، أوائل فبراير الماضي، أنها ستسلم نظام كييف منظومة معادلة لمنظومة صواريخ “باتريوت”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك