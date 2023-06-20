الأمين العام للأمم المتحدة يدين استمرار الاستيطان الإسرائيلي ويدعو للتهدئة

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، حث إسرائيل على التوقف عن اتخاذ القرارات المقلقة بشأن نشاط المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإلغاء تلك القرارات.

وفي بيان صدر عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أكد أن الأمين العام يؤكد مرة أخرى أن المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعتبر عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين المستدام، والسلام العادل والشامل.

وأضاف البيان أن توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف، ويزيد بشكل كبير من الاحتياجات الإنسانية.

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من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.