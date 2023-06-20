الدفاع الروسية: قوات مركز "الغرب" تشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية

شنت مقاتلات ومروحيات تابعة لمجموعة قوات مركز “الغرب” (زاباد)، التابعة للقوات المسلحة الروسية، عشر ضربات على مواقع وقوى بشرية وتجمع عتاد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، دمرت المدفعية أيضا فرقة تابعة للعدو وطواقم الهاون ومدافع الهاوتزر للقوات الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم قوات “زاباد”، سيرجي زيبنسكي: “في سياق الأعمال العدائية في اتجاه كوبيانسك، قامت طواقم مروحيات “كا 52″، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-28، وطائرة هجومية من طراز Su-25، تابعة لمجموعة قوات “زاباد” بعشر غارات جوية على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع القوات والأسلحة، معدات عسكرية وخاصة من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل، واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل”.
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أمس, 23:44 GMT
ووفقا له، في المنطقة الدفاعية للجيش السادس للأسلحة المشتركة قرب قرية فيغوليفكا، تم تدمير أطقم من مدافع هاون تيولبان الثقيلة وقذائف هاون ساني 120 ملم.
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