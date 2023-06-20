الدفاع الروسية: قوات مركز "الغرب" تشن 10 غارات جوية على تجمعات للقوات الأوكرانية

وقال المتحدث باسم قوات “زاباد”، سيرجي زيبنسكي: “في سياق الأعمال العدائية في اتجاه كوبيانسك، قامت طواقم مروحيات “كا 52″، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-28، وطائرة هجومية من طراز Su-25، تابعة لمجموعة قوات “زاباد” بعشر غارات جوية على نقاط انتشار مؤقتة وتجمع القوات والأسلحة، معدات عسكرية وخاصة من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل، واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل”.