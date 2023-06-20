الصين والهند وتركيا وأذربيجان تستحوذ على حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة مع روسيا

أعلن القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، رسلان دافيدوف، أن الصين والهند وتركيا وأذربيجان استحوذت على حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة مع روسيا.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع الصين قد يصل إلى 200 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.

سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال دافيدوف، في حديث لوكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “المكان المقدس لن يبقى فارغا إلى الأبد، نمو(تجاري) مطرد مع الصين، وأعتقد أن المهمة التي حددها رئيسا دولتينا، والمتمثلة في الوصول بالتجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار، إذا لم تحدث كوارث طبيعية، يمكن تحقيقها هذا العام”.

وأشار إلى أن التجارة مع الهند وتركيا وأذربيجان تنمو بقوة أيضا.

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وأوضح قائلا: “لقد عوضت هذه البلدان بالفعل تجارتنا مع أوروبا، حيث تتطور الاتجاهات الجنوبية والشرقية بنشاط كبير”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لدافيدوف، ظلت ألمانيا في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للاتحاد الروسي.