وزير الخارجية الصيني: تنمية الصين فرصة لألمانيا وليست تهديدا

قال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن تنمية الصين فرصة وليست تحديا أو تهديدا لألمانيا، ويتعين على البلدين التعاون بدلا من مواجهة بعضهما البعض.

بكين – سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين غانغ، قوله: “تنمية الصين فرصة وليست تحديا أو تهديدا لألمانيا، ويتعين على الصين وألمانيا التعاون وليس المواجهة”. بلينكن: أمريكا لن تنقل تكنولوجيا نووية إلى الصين لأن ذلك لا يصب في مصلحتها وأشار الوزير إلى أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع ألمانيا لتعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية، من خلال التمسك المشترك بمبادئ الاحترام المتبادل، والسعي إلى أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات، والتبادلات والتعلم المتبادل، والتعاون ذو المنفعة المتبادلة.

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