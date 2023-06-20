لافروف يحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك

سيحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) في مينسك، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعا في 20 يونيو/ حزيران الجاري، مع رؤساء وفود اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان.

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