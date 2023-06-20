"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية

حصلت قاذفات خط المواجهة الروسية من طراز سو-34 على حماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو، بما في ذلك الحماية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية الأجنبية الصنع، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقًا لمصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “تعمل طائرات سو-34 أيضًا في المنطقة القريبة، على وجه الخصوص، بإلقاء القنابل الموجهة على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا. لذلك، تم اتخاذ تدابير للحماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو في منطقة العملية الخاصة”.

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ولم يحدد المصدر ما هي الإجراءات التي يتحدث عنها، لكنه أشار إلى أنها “فعالة ضد الحرب الإلكترونية للعدو”.