الجيش الأردني يعلن وفاة أحد طياريه إثر تحطم طائرة عسكرية في رحلة تدريبية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد طياريه متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية، أمس الاثنين.

وقال مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، إن “الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، ظهر أمس الاثنين”، حسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وانتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان، في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.

لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية والكشف عن مصير طاقمها… فيديو

وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس الاثنين، عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع “كوبرا” تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين، حسب تلفزيون “المملكة”.

وبيّن المصدر أنه نتج عن تحطم الطائرة إصابة طياريها اللذين تم إجلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.