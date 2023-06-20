"غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة… فيديو

ينطلق “غرابان” من المدرج لتنفيذ مهمة أخرى للمرة الثانية اليوم، بشكل متزامن في ثانية واحدة.

تحلق طائرات “سو-25″، التي يطلق عليها أيضا “غراتش” (الغراب) عند أدنى ارتفاع لها – 20 مترًا، بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، يحلق الطيارون حول التضاريس. بالنظر إلى اللقطات من كاميرات الحركة، يبدو أن أجنحة وبدن الطائرة سو-25 تحلق على بعد بضعة سنتيمترات من قمم الأشجار.

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يحلق كل زوجان فوق قمم الأشجار، وفوق مجاري الأنهار، والغابات، وتبتعد عن منطقة تدمير أنظمة الدفاع الجوي المحمولة للعدو، بأقصى سرعة.

يساعد الطيارون المشاة ويشنون غارات على تكدس معدات العدو بشكل فعال.

أصبحت عبارة “وصل غرابان” شائعة على الجبهة، دائما يعمل زوجان من “غراتش” مع بعضهما البعض. مثل هذه التكتيكات تجعل من الممكن زيادة قوة النيران بشكل كبير وإنقاذ المركبات، والأهم من ذلك، حياة وصحة الأطقم، وفقا لقناة “زفيزدا” الروسية.