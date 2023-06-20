عبد اللهيان: توجهت إلى قطر وسلطنة عمان لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن “وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، توجه مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع، في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا سلطنة عمان”.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن “مباحثات عبد اللهيان في قطر ستتناول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية”.

من جهته، أعلن عبد اللهيان، عبر حسابه على “تويتر”، بعد وصوله إلى قطر، أنه “يزور الدوحة ومسقط لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار”. مشيرا أن “استمرار التنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران أحد المحاور الأساسية في عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة”.

ولفت عبد اللهيان إلى أن “جيران إيران لديهم قدرات كثيرة في مجال الاقتصاد والتجارة والسياسة”.

استمرار توسعه‌ی همه‌جانبه روابط با همسایگان یکی از محورهای بنیادی در دکترین سیاست خارجی متوازن دولت است.

همسایگان ایران از ظرفیت‌ اقتصادی، تجاری و سیاسی پراهمیتی بهره‌مند هستند.

در راستای بسط بیشتر روابط و پیگیری مصوبات سفرهای دوجانبه قبلی مقامات عالی، امروز عازم قطر و عمان شدم. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) June 19, 2023

وكانت وكالة الطلبة الإيرانية “إسنا”، قد أفادت بأن “جولة عبد اللهيان تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت”.

يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن “زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد”، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السعودي وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيراني للشؤون الخليجية، علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.