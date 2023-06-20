ضابط أمريكي يكشف عن مدن جديدة يسيطر عليها الجيش الروسي قريبا

وقال ديفيس على قناة “Judging Freedom” على “يوتيوب”: “بعد تدمير القوات الهجومية الأوكرانية، سيشن الروس هجومًا مضادًا بقوات جديدة، وليس لدى أوكرانيا ما يصدهم. في هذه الحالة، يمكن أن تخسر خاركوف أو أوديسا، وفي أسوأ الأحوال، كلتا المدينتين”.