يعتقد المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، أنه بعد تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، سيحرر الجيش الروسي أوديسا وخاركوف، حسب قوله.
وقال ديفيس على قناة “Judging Freedom” على “يوتيوب”: “بعد تدمير القوات الهجومية الأوكرانية، سيشن الروس هجومًا مضادًا بقوات جديدة، وليس لدى أوكرانيا ما يصدهم. في هذه الحالة، يمكن أن تخسر خاركوف أو أوديسا، وفي أسوأ الأحوال، كلتا المدينتين”.
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وأشار الخبير أيضًا إلى أن التدريب القتالي للدول الغربية لم يساعد الأوكرانيين بأي شكل من الأشكال في تنظيم هجوم مضاد ناجح، لأنهم ما زالوا يرتكبون نفس الأخطاء التي أدت إلى تدمير قواتهم المسلحة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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